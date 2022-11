Banchieri: “Barbieri dopo l’esordio in Champions mi ha ringraziato”

Simone Banchieri, ex tecnico di Tommaso Barbieri, ha detto la sua sull'esordio in Champions League del calciatore bianconero.

redazionejuvenews

Simone Banchieri, ex allenatore di Tommaso Barbieri, calciatore della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a Juventusnews24. Ecco le sue parole: "Io lo ho avuto negli Allievi nazionali a Novara. Il primo anno perdemmo lo scudetto proprio contro la Juve, l’anno dopo lo vincemmo. Poi andai in prima squadra e lo portai subito tra lo scetticismo generale, perché per tutti non era pronto, era prematuro. Io credevo fosse già pronto. Nelle prime amichevoli abbiamo affrontato il Milan di Theo Hernandez, Calhanoglu, Kessie.

La partita finì 1-1 e lui fu il migliore in campo, annullò Piatek. Giocammo anche contro la Juve, lui ha marcato Cristiano Ronaldo che non ha fatto gol. A Paratici dicevo “guardate che questo ragazzo gioca anche da voi, non solo in C”, e poi lo feci giocare tutto l’anno in C. Con lui titolare sempre siamo arrivati in semifinale Playoff contro la Reggiana. Lui era sempre titolare e in una squadra forte era il più bravo".

Sull'esordio in Champions nella sfida con il PSG: "Mi ha ringraziato, dicendomi che non ci fossi stato io non saprebbe dove sarebbe arrivato. Io l’ho portato a 16 anni in prima squadra, è stato il più giovane a fare gol in Serie C. Chissà come sarebbe andata se non avesse creduto in me, mi ha detto. Tra lo scetticismo generale dicevo che non mi interessavano gli errori che avrebbe commesso, lui è stato subito un titolare e un protagonista".