Ban: “La Juventus gioca bene queste partite, bravo Allegri”

Zoran Ban, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sulla partita di ieri sera con l'Inter, parlando anche di Allegri.

redazionejuvenews

Zoran Ban, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua a Tuttojuve.com sul match con l'Inter. Ecco le sue parole sul derby d'Italia: "Perché la Juve è in grado di giocare partite del genere contro avversari di blasone. La vittoria di San Siro arriva al termine di un periodo molto positivo a livello di risultati, senza contare che erano assenti Pogba, Di Maria e Chiesa si è fatto male di nuovo. E' stato bravo Allegri a trovare la giusta quadra in un momento così delicato, penso non sia semplice per i giocatori scendere in campo con quella spada di Damocle sulla testa.

Vlahovic? Mi piace come tiene su la squadra, come fa a sportellate con gli avversari, come gestisce il pallone. Fa un gran lavoro. Può perdere un po' di fiducia perché non riesce a segnare con continuità, ma deve pensare anche al successo di squadra. Resto convinto che farà bene da qui alla fine della stagione.

Questa Juventus è sicuramente una squadra diversa rispetto a quella che commentavamo ad inizio anno, per me ha tutte le carte in regola per poter arrivare in fondo e vincere questo trofeo. In campionato viaggia quasi ai livelli del Napoli, è a soli sette punti dal Milan e per me potrebbe arrivare in Champions anche con la penalizzazione. Ha ragione Allegri: sarebbe come vincere uno scudetto".