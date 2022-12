Ban: “Vedrei bene Gvardiol alla Juventus, migliorerebbe ancora”

Zoran Ban, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sulla situazione bianconera, parando anche di Gvardiol e Di Maria.

redazionejuvenews

Zoran Ban, ex calciatore della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttojuve.com. Ecco le sue parole: "Qui siamo rimasti tutti colpiti dal carisma e dalla bravura di Gvardiol, per me diventerà uno dei migliori al mondo. E' giovanissimo, per cui sarebbe un grosso investimento per i prossimi dieci anni. Per la sua personalità, lo vedrei assolutamente bene nella Juventus. L'Italia è la scuola di difensori per eccellenza, chi passa da qui migliora sempre e può aspirare poi a giocare in club altrettanto importanti".

Su Di Maria: "E' stato vittima di qualche infortunio di troppo, mentre Paredes mi sembrava un po' fuori forma. Torneranno con grande voglia di riscatto, il loro intento sarà quello di aiutare il più possibile la Juventus. Non capita tutti i giorni di poter vincere un Mondiale, poi l'Argentina attendeva da oltre trent'anni questo momento. Chi è più indispensabile? Allegri, a mio parere, ha bisogno di entrambi per ottenere i migliori risultati. Il 'Fideo' visto con la Francia è imprescindibile, il centrocampista ex Psg è un mix tra Pirlo e Gattuso e c'è bisogno di un giocatore del genere a metà campo".

Sugli infortuni: "C'è grande attesa per Pogba che non abbiamo mai visto, la speranza è che possa riprendersi e tornare ad esprimersi al 100%. Nutro grandi aspettative anche su Chiesa e Vlahovic: il primo per l'imprevedibilità e il suo gioco, il secondo per rivederlo segnare gol importanti. Il serbo non è in grosse condizioni fisiche, ma è giovane e c'è tutto il tempo per recuperare".