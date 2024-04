Balzarini: “La Juventus ha già deciso cosa fare con Allegri”

Gianni Balzarini ha parlato del futuro di Massimiliano Allegri alla Juventus: per il giornalista, il club avrebbe già deciso come comportarsi

Tramite il suo canale YouTube, Gianni Balzarini ha parlato del futuro della panchina della Juventus. Per il giornalista, non solo il club bianconero avrebbe deciso cosa fare con Massimiliano Allegri, ma anche quando comunicare la decisione ufficiale. Ecco le sue parole: "Allegri non è più dentro alla Juventus. È evidente e se n'è avuta prova anche ieri nel tono delle sue risposte, lui rimanda sempre tutto all'obiettivo da centrare. Credo che una volta raggiunta la qualificazione in Champions ci sarà un confronto tra la società e Allegri, dove molto probabilmente verrà detto a quest'ultimo che questo percorso tra lui e la Juve è finito".