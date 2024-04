Balzarini: “La Juventus è orientata verso il cambio di allenatore”

Dal suo canale social su YouTube, Gianni Balzarini ha parlato del futuro della panchina della Juventus. Ecco le sue parole: "Finiranno queste 4 giornate più la finale di Coppa Italia e poi la società prenderà la su decisione, che in parte ha già preso, perché l'orientamento va su Thiago Motta. Ci sono stati incontri, uno anche recente, con il tecnico del Bologna, ma prima la Juve ed Allegri si siederanno al tavolo, ci sarà un confronto e da lì si programmerà per il futuro. Non è ancora al 100% ma la società è fortemente orientata verso il cambio in panchina e in pole, come detto, c'è Motta, che ha convinto Giuntoli".