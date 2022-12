Balzarini: “La Juventus è di fronte ad un processo mediatico”

Gianni Balzarini , giornalista vicino al mondo Juventus , ha rilasciato delle dichiarazioni a Juventusnews24. Ecco le sue parole: "E’ una situazione della quale prendere atto e sulla quale gli organi competenti devono lavorare, ascoltando ovviamente la difesa della Juve. Ad oggi siamo di fronte ad un processo mediatico nella quale vengono sbattute in prima pagina intercettazioni che vanno contestualizzate e che diventano automaticamente condanne. Non funziona così la giustizia, ci sono magistrati laureati che avranno poi modo di valutare le cose nel contraddittorio, se si andrà a giudizio.

Ci sarà anche la difesa, con la società che dice di aver fatto le cose in maniera regolare, si vedranno prove o presunte tali dell’accusa. Le intercettazioni ad oggi superano i limiti, non hanno giustificazione. E’ poi opinione diffusa che la Juve non avesse bisogno di certi trucchi per iscriversi al campionato, quindi parlarne oggi è per fare notizia".