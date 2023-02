Balzarini: “Dimissioni Sandulli atto doveroso per la serenità del CONI”

Gianni Balzarini, giornalista, ha detto la sua sulla situazione intricata della Juventus, parlando anche dell'infortunio di Pogba.

Gianni Balzarini, giornalista molto vicino al mondo Juventus, ha detto la sua sulla situazione dei bianconeri a Juventusnews24. Ecco le sue parole: "La mia idea è che sia stato un atto doveroso per far decidere il Collegio del Coni in serenità, per far modo che ci sia tranquillità in questa situazione. Lui si era esposto andando a giustificare la motivazione della Corte Federale, aveva praticamente dato un parere favorevole alla conferma della condanna. Quindi ripeto, suonava doveroso che si facesse da parte.

Non penso possa aver ripercussioni sulla decisione. Commenti su quella che sarà la sentenza ce ne saranno a prescindere: se verrà confermata diranno che è stato fatto per far vedere che procedono secondo il loro metodo, altrimenti se non verrà confermata in molti diranno che è stato fatto per prendere le distanze dalle parole di Sandulli.

Pogba? Al di là che prima o poi recuperi c’è una cosa che mi hanno fatto notare e cioè che non essendosi fatto operare prima si è allenato sul ginocchio infortunato e ha peggiorato tutto. Questo comporta un allungamento dei tempi di recupero ed è legittima ogni domanda, al di là di quello che ha detto Calvo e cioè che la Juve non se ne priverà. Pogba è una persona molto sensibile, in lui potrebbe scattare il senso di gratitudine verso la società che lo ha rispettato nella sua decisione, nonostante un evidente fastidio, e che lo sta curando nei minimi particolari. Mi piace pensare subentri questo discorso anche con Chiesa".