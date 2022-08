Balzarini: “Bremer deve ancora assimilare il passaggio alla difesa a 4”

Gianni Balzarini, giornalista, ha parlato del calciomercato della Juventus, toccando anche il tema Paredes.

redazionejuvenews

Gianni Balzarini, giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni a Juventusnews24, parlando del club bianconero. Ecco le sue parole su Paredes: "Dovrebbe arrivare entro un paio di giorni, anche perché il mercato sta per finire e c’è bisogno di sbrigarsi… Stiamo parlando di un giocatore sicuramente importante se si vuole giocare con un regista. Anche se la partita ha fatto vedere le doti di Miretti che messo in quella posizione lì, dall’inizio e in una posizione così delicata, non ha tradito la minima emozione e ha giocato con molta personalità una ottima partita. Essendo un giovane è normale che da lui non ci si può aspettare la continuità di rendimento, però mi auguro di vederlo tante volte in campo".

Su Milik: "Io non faccio l’allenatore e non mi permetto di sindacare quanto detto da Allegri sabato in conferenza quando ha spiegato che i due possono coesistere. Come? Uno dei due va a cercare la profondità e l’altro fa assistenza. Io all’inizio pensavo che i due fossero abbastanza incompatibili e che l’uno fosse l’alternativa dell’altro, ma non mi permetto di leggere le caratteristiche dei giocatori meglio di quanto faccia Allegri. Rispetto quello che ha detto. Cosa ci si aspetta da Milik? I gol. Lui è un giocatore buono con la palla tra i piedi. E data la maggiore età e quindi la maggiore esperienza, è meglio di Vlahovic in questo momento".

Sul girone di Champions: "La Juve deve deve fare quattro punti almeno contro il Benfica per passare. E’ chiaro, poi, che se la Juve non fa 6 punti col Maccabi Haifa è giusto che vada a giocare in Europa League… Dico che con 4 punti almeno con il Benfica si passa il girone. Da secondo? Non si sa, la Champions è sempre soggetta a situazioni particolari. L’anno scorso la Juve arrivò prima nel girone all’ultimo secondo perché lo Zenit segnò contro il Chelsea. E due anni fa fece fuori il Barcellona vincendo 0-3 al Camp Nou. La Champions è legata sempre a sorprese e a situazioni impreviste. Magari ci scappa che la Juve faccia risultato con il Psg in una delle due partite…".