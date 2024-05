Balzarini: “Allegri sta vivendo una situazione antipatica alla Juventus”

Gianni Balzarini ha parlato dell'allenatore della Juve, Massimiliano Allegri: per il giornalista, il tecnico non vivrebbe un momento facile

Tramite il suo canale YouTube, Gianni Balzarini ha parlato del futuro della panchina della Juventus, tra Thiago Motta e Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole: "Non c'è una certezza ancora assoluta che Thiago Motta sarà l'allenatore della Juve, anche se tutti gli indizi portano a lui. È sicuramente una situazione antipatica per Allegri. In particolare nel fatto di venire a sapere di interessamenti della Juve per altri allenatori non direttamente dalla società stessa ma attraverso i media. È improbabile infatti che la società comunichi ufficialmente alla squadra il futuro dell'allenatore, anche perché c'è una stagione ancora in corso con obiettivi ancora da conquistare".