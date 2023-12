Balzaretti su Samardzic: “Mercato? Metteremo il telefono in silenzioso”

Il direttore sportivo dell'Udinese è intervenuto a Radio Sportiva per parlare, tra le tante cose, del pezzo pregiato del mercato

Nonostante la vittoria di ieri sera, che regala due notti da capolista all'armata di Max Allegri, la Juventus pensa al mercato. Per il centrocampo, uno degli obiettivi principali rimane Samardzic. Su questo è intervenuto Federico Balzaretti , responsabile dell’area tecnica dell’ Udinese , oggi a Radio Sportiva.

Balzaretti su Samardzic

Tra i vari temi trattati, inevitabile un passaggio su Samardzic uomo mercato cercato dalla Vecchia Signora: “Metteremo il telefono silenzioso. La volontà è quella di tenerlo a Udine. Sappiamo che piace a molti club ma deve restare da noi perché deve completare il suo percorso di crescita. Un talento di massimo livello, un talento puro. A me ricorda il primo Pjanic alla Roma. Gli auguro di fare una carriera come lui, nei top club europei. Ha tutto il potenziale per poterlo fare ma tutti i giorni gli ricordo che il suo futuro passa dal suo presente”.