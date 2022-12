Ballotta sull’obiettivo Juve: “Deve ancora dimostrare tanto”

Marco Ballotta è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, dove ha parlato di vari argomenti. L'opinione sui portieri italiani, tra cui Vicario , obiettivo della Juventus : " Meret per me può dare tanto . Era stato destabilizzato dal possibile arrivo di Navas, invece si è estraniato da tutto e sta dimostrando il suo valore. Lui, con Donnarumma, è il portiere giusto della Nazionale. Vicario e Provedel devono ancora dimostrare tanto, ma c’è bisogno di continuità ".

Poi un ricordo di Mihajlovic: "Il venerdì dedicavamo del tempo alle punizioni. Si arrabbiava anche un po’ perché io mi spostavo prima. Era serioso, ma anche in grado di scherzare. Non era il burlone della situazione, ma aveva un’ironia tagliente. Difficilmente te la faceva passare liscia se andavi a toccare la sua persona. Lascia molto, nel periodo in cui la malattia era aggressiva era lui a dare conforto al Bologna. Lui ne aveva bisogno. Ne ho visti pochi e non sono frasi fatte. Ha dato un esempio importante a molti nel non lasciarsi andare".