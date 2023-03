Ballotta: “La Juventus può puntare al quarto posto anche con il -15”

Marco Ballotta , ex portiere, ha rilasciato delle dichiarazioni a Juventusnews24, toccando diversi temi. Ecco le sue parole: " Se la Juve può puntare alla Champions? Sì, con il ruolino di marcia che sta mantenendo è indubbio che può ambire al quarto posto. Nonostante la penalizzazione. Dovrà vincerle tutte o quasi però secondo me ha buone possibilità se mantiene questo ruolino di marcia. Non sarà facile ma adesso la Juve sta bene mentalmente, soprattutto se riesce a recuperare tutti, da Chiesa a Pogba.

Europa League? Sì la Juve può essere favorita, anzi sicuramente è una delle favorite. Deve essere così, è sempre la Juventus, se la giocherà col Manchester ed è giusto e logico che sia una candidata a vincere la coppa. Per me potrebbe essere l’obiettivo principale, insieme alla qualificazione alla prossima Champions League. È sempre un trofeo, manca da tanto tempo un trofeo del genere e Allegri ci punterà parecchio.

Post Szczesny? Bisogna vedere se sono pronti per un palcoscenico del genere. Io prima di questi due vedo ancora Perin, che quando gioca sta facendo bene. Lui potrebbe essere un’alternativa, altrimenti bisogna trovare un portiere già navigato e con esperienza in campo internazionale. Non che Vicario e Carnesecchi siano di secondo piano, hanno bisogno di esperienza maggiore in campo internazionale. L’esperienza va fatta, in campionato stanno facendo vedere grandi cose. Il futuro è sicuramente loro".