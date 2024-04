Ballotta: “Juve-Lazio? La qualificazione è ancora aperta. Su Vlahovic…”

Marco Ballotta, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a Radio Radio: "Beh, il dubbio è che se manca Vlahovic manca tanto alla Juve. però sinceramente sui due gol subiti la discesa non è stata proprio perfetta. Poi diciamo che sempre la Juve anche se è in crisi non devi dargli delle opportunità, occasioni come sono andata a dire la Juve. Ha giocato bene il secondo tempo, poi appena è arrivato l’allenatore deve trovare soluzioni, deve ancora inquadrare totalmente la squadra. Penso che abbia anche provato qualcosa. Può capitare che non ci sia quella monogemia di squadra è normale dopo così poco tempo che è l’allenatore, ci può stare. Poi sei sempre la semifinale di Coppa, i giochi non sono ancora fatti, però 2-0 ribaltarlo non sarà facile".