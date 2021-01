Ballotta: “Buffon nelle condizioni migliori per gestirsi. Szczesny ha tenuto a galla la Juve”

TORINO – La Juventus questa sera affronterà la SPAL nella partita valevole per i quarti di finale di Coppa Italia, con i bianconeri che in porta ritroveranno Gianluigi Buffon, alla viglia dei suoi 43 anni. Il portiere bianconero si sente ancora in forma, ed è possibile che a fine anno prolunghi il suo contratto di un’altra stagione, che lo porterebbe a giocare fino almeno a 44 anni.

Del portiere della Juventus e dei suoi record ha parlato intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport l’ex estremo difensore della Lazio Marco Ballotta, che potrebbe essere superato proprio da Buffon come calciatore più anziano ad aver giocato in Serie A e in Champions League: “Gigi è nelle condizioni migliori, ideali per gestire fisico e le partite. Se ne fai 10 in un anno riesci a prepararti per essere al meglio. Sta ancora bene, non fa vedere grossi cali. Io nell’ultimo anno ho fatto 40 partite, ogni 3 giorni: il recupero è più duro. Ho giocato strappato, e comunque sarei andato avanti un altro anno, se avessi trovato l’accordo con Lotito e con la Lazio.”

“Gigi vuole tutti i record? Eh, lo so, rompe le scatole su tutto. Hai vinto tutto, lascia qualcosa anche a noi poveri mortali! Niente, egoista fino alla fine. Se non altro mi supererebbe uno dei top nella storia. E per fortuna c’era Buffon in questi ultimi 20 anni, perché c’è stato un vuoto di portieri italiani di 10 anni, fino a Donnarumma.”

"Il portiere del Milan e Szczesny sono il meglio anche come punti portati a casa: hanno salvato parecchie partite. Il portiere pesa più del centravanti, una parata vale un gol fatto. Szczesny ha tenuto a galla la Juve: se non ci pensava lui perdeva un altro paio di gare ed era drammatico."