Ballarini: “Perché la Juventus non ha puntato prima su Koopmeiners?”

Per intenderci, Koop a prima vista mi aveva impressionato più di De Ketelaere. E non vale il discorso che l’Atalanta, come spesso è capitato, se ne sia accorta per prima. Perché su Koopmeiners c’era arrivata anche la Roma, tanto per fare un esempio, ma Mourinho in quel periodo si era fissato con Xhaka e l’olandese era considerato solo un’alternativa.