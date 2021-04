Ballardini: “Juve-Genoa partita tirata, servirà corsa e personalità”

Il tecnico del Genoa presenta la sfida ai bianconeri

I bianconeri, reduci dalla vittoria nella gara di recupero contro il Napoli, dovranno dare continuità anche contro un avversario meno temibile come il Genoa. La Juve di Pirlo ha più volte dimostrato di poter incappare in degli scivoloni contro le piccole, che in questo rush di fine stagione potrebbero però costare troppo caro. Con lo scudetto che ormai è poco più di un miraggio, la Juventus dovrà accumulare più punti possibile per blindare la qualificazione alla prossima Champions, a cominciare da domani. Davide Ballardini, tecnico del Genoa, ha presentato in conferenza stampa la sfida in programma domani alle 15 nella cornice dell'Allianz Stadium. Queste le sue dichiarazioni: "Noi pensiamo sempre alla prossima partita da affrontare. Contro la Juve ci vorranno tanta corsa, attenzione, intensità e determinazione. Dovremo essere squadra in ogni momento della partita. Poi serve tanta personalità: vai lì e devi con forza e generosità contrapporti a loro. Quello che è stato fatto, è stato fatto bene, ha un valore e ce lo teniamo, ma conta quello che faremo da qui alla fine del campionato".