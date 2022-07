Ballardini sicuro: “Scudetto? La Juve è lì, ma non mi priverei di de Ligt”

Davide Ballardini , ex allenatore di Genoa e Palermo , ha rilasciato delle dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport, toccando diversi temi. Ecco le sue parole: "L’Inter rimane la squadra più forte perché gioca un calcio pragmatico, di grande esperienza e di poche idee astratte. C'è grande sostanza, però l’ultimo campionato l’ha vinto con merito il Milan con un mix di belle idee, in primis le scelte e il lavoro di Pioli. E se il Milan prende Sanches e De Ketelaere fa un altro salto in alto. La Juve ? È lì, con Inter e Milan, ma io non mi priverei di uno come De Ligt. Lukaku? Farà bene, è integro, nel pieno delle capacità e motivatissimo".

Sull'esperienza al Genoa: "I problemi iniziarono a giugno, quando chiesi a Preziosi di lasciarmi libero per subentrare eventualmente a stagione in corso. Non pretesi nulla dal punto di vista economico, ma rifiutarono. Nonostante io volessi giocare con tre attaccanti, venderono Shomurodov alla Roma. Fui dunque costretto a giocare le prime due partite praticamente con la Primavera, poi arrivarono giocatori fuori forma o infortunati. Se fossi rimasto credo che il Genoa avrebbe lottato per la salvezza, magari con qualche scelta oculata a gennaio. Blessin? Ho visto una squadra compatta in difesa, ma poco pericolosa in avanti. A mio avviso bisognava sfruttare di più Destro. Mi piacerebbe ripartire da una squadra, possibilmente di Serie A, con giocatori che si sposano con la mia idea di calcio".