Ballardini in vista della Juve: “I ragazzi lotteranno fino alla fine”

Davide Ballardini, allenatore della Cremonese, ha detto la sua in conferenza in vista della Juventus. Ecco le sue parole: "Il premio arriva perché nonostante le enormi difficoltà cerchi di fare del tuo meglio sempre, quindi grazie all'atteggiamento dei ragazzi e a come sono. Non è difficile tenerli concentrati per tutte queste partite ravvicinate. Abbiamo ruotato quasi tutti i giocatori della rosa tranne Acella e Basso Ricci considerando anche che abbiamo perso Quagliata, Pickel, Dessers e Tsadjout.