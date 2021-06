Bale: “Ramsey? Non ha giocato molto quest’anno, ma quando torna in Nazionale lavora duramente”

L'attaccante ha parlato

Gareth Bale, attaccante del Galles, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro l'Italia di vari argomenti, tra cui il suo compagno Ramsey : "Sarà una grande sfida. Sono una grande Nazionale, è sempre difficile giocarci, domani sarà dura. Ciò che possiamo fare è pianificarci, prepararci e dare tutto sul campo. Ramsey? Non ha giocato molto in questa stagione ma quando torna in Nazionale lavora sempre duramente, abbiamo giocato insieme per tanti anni. E' bellissimo giocare con lui, c'è una grande intesa. Difficile dire dove si posizionerebbe questa vittoria rispetto ai successi col club. Vincendo, vinceremmo il gruppo e avremmo magari gare più facili. Ma è difficile dire dove si posizionerebbe, sarebbe però un momento d'orgoglio per il Galles. Cercheremo di vincere il gruppo, giocare poi a Wembley sarebbe bello per i nostri tifosi. Vincere con la Turchia è una cosa di cui avevamo bisogno, ora siamo più fiduciosi: le vittorie portano fiducia, questo ci aiuterà contro una fortissima Italia".

A proposito di Juventus ha parlato Federico Chiesa in conferenza stampa in vista del match contro il Galles: "Il mister ci chiede di stare pronti. Quando mi chiamerà in causa mi farò trovare pronto ma come ha detto lui, siamo tutti titolari e dobbiamo star pronti per giocare. La vivo appieno. Il mister prende in considerazione tutti i convocati. Dobbiamo stare pronti per fare una grande prestazione. Ognuno è importante per raggiungere l’obiettivo. Il ritorno di Allegri? Non l’ho ancora sentito. Tengo ancora a ringraziare Pirlo per la fiducia che mi ha dato. Quando torno alla Juve sarò felice di lavorare con lui. Papà Enrico? L’ho sentito ma non per questioni calcistiche. So dentro di me come vivere questo momento, c’è energia, elettricità, il gruppo è bello ed è merito del mister Mancini. Lo staff di Mancini? È importante, tutti portano valori importanti che rispecchiano la squadra che siamo, il nostro entusiasmo. Il mister ha portato non solo nei calciatori ma tramite il nostro entusiasmo c’è entusiasmo anche nei tifosi. L’Italia ci segue con entusiasmo. Il Galles? Squadra forte, tenace, ci darà battaglia sicuramente. Ha dei giocatori importanti di livello internazionale su tutti Gareth Bale".