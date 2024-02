Baldini: “La Juventus potrebbe sperimentare il tridente”

Comunque la Juve è passata al 4-3-3 che credo possa essere il modulo del futuro, come fanno intendere alcuni obiettivi di mercato come Felipe Anderson, Zaccagni, lo stesso Guomundsson. Allegri aveva detto che non avrebbe cambiato il 3-5-2, ma una scossa di natura tattica potrebbe aiutare in questo momento difficile. Innanzitutto la squadra necessita di una reazione dal punto di vista psicologico, ma questa potrebbe passare anche attraverso cambiamenti, magari per ritrovare l'entusiasmo perso.