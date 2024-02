Baldini: “Allegri vuole scuotere la Juventus con il cambio modulo”

Intervistato a Radio Bianconera, la firma di Tuttosport, Sergio Baldini, ha parlato di possibili novità nella Juventus che scenderà in campo contro il Frosinone. Ecco le sue parole: "“Nelle ultime due giornate, con la necessità di recuperare il risultato, l'allenatore ha modificato qualcosa. Abbiamo visto insieme Chiesa e Yildiz, con Vlahovic ovviamente punta centrale. Contro l'Udinese il tecnico ha fatto entrare anche Iling Junior, spostando il turco mezzala. Comunque la Juve è passata al 4-3-3 che credo possa essere il modulo del futuro, come fanno intendere alcuni obiettivi di mercato come Felipe Anderson, Zaccagni, lo stesso Gudmundsson. Allegri aveva detto che non avrebbe cambiato il 3-5-2, ma una scossa di natura tattica potrebbe aiutare in questo momento difficile".