Baiocco: “Chiellini può ancora dare un contributo alla Juventus”

Davide Baiocco, ex centrocampista, ha analizzato il calciomercato della Juventus, con un cenno su Chiellini.

Davide Baiocco, ex calciatore della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a Juventusnews24, parlando del settore giovanile dei bianconeri e del calciomercato. Ecco le sue parole sulla primavera di Madama: "Io sono per valorizzare i talenti che ci sono in Italia e dargli l’opportunità di giocare, se lo meritano. Bisogna vedere se è stato fatto il massimo per prepararli alla Juve. L’obiettivo del settore giovanile della Juve è quello di formare giocatori pronti per la prima squadra. Poi, se non sono pronti, faranno un percorso diverso di preparazione per la Juve o per essere valorizzati in altri come club, come sta facendo Fagioli alla Cremonese. L’obiettivo è valorizzare e portare un valore aggiunto alla prima squadra della Juve. Mi rendo conto che questo non viene fatto nel calcio italiano, ma serve un lavoro fatto con competenza sui giovani. La Juve negli ultimi anni ha investito tanto nel settore giovanile, nelle strutture e negli uomini di qualità. Ho due amici alla Juve come Beruatto e Lampo che si occupano di questo. Giocatori come Miretti, Fagioli, Stramaccioni e Ranocchia sono una risultanza di questo lavoro. Mi auguro che si investa sempre più nei settori giovanili con maestri di qualità come Beruatto e Lampo per valorizzare i talenti che ci sono in Italia."