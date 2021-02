Bailey: “Cristiano Ronaldo sarà sempre in vantaggio su Messi”

L'attaccante del Bayer Leverkusen, intervistato da ESPN, ha detto la sua sul dualismo tra Cr7 e il numero 10

redazionejuvenews

L'ultimo turno di Champions League ha visto l'esplosione di Kylian Mbappè (tripletta al Barcellona nel tironfo del Psg al "Camp Nou") ed Erling Braut Haaland (doppietta al Siviglia nel successo esterno del Borussia Dortmund), due delle giovani stelle che probabilmente domineranno il calcio europeo nel prossimo decennio. In difficoltà, invece, due mostri sacri come Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Il numero 10 argentino, nonostante il gol del provvisorio 1-0 blaugrana su rigore messo a segno, non è riuscito ad evitare la debacle del suo Barcellona, sconfitto 1-4 e ora con un piede fuori dalla competizione a meno di clamorosi ribaltoni.

Anche il portoghese, nella sconfitta per 2-1 della Juve ad Oporto, è apparso abbastanza spaesato, risultando raramente pericoloso se non in occasione del dubbio rigore negato ai bianconeri nel finale di gara. Per i due, dopo ben quindici anni al top, in cui si sono divisi premi di squadra e record individuali, i due stanno vivendo un momento non facile per i rispettivi problemi e la concorrenza delle giovani leve inizia a spaventare i sostenitori del numero 7 e del numero 10. Nessuno, però, potrà ovviamente dimenticare quello che questi due fuoriclasse sono riusciti a fare nelle loro carriere fin qui.

Intervistato dai microfoni di ESPN, il giovane attaccante giamaicano del Bayer Leverkusen Leon Bailey ha detto la sua sull'eterno dualismo tra Cr7 e la "Pulga": "Credo che Messi sia rimasto nella stessa squadra, il Barcellona, per troppo tempo. Ecco la grande differenza che c'è tra lui e Cristiano Ronaldo. Al contrario il portoghese ha fatto grandissime cose in diverse squadre e questo lo rende sempre più grande. Ovviamente entrambi sono due fenomeni, ma per me Cristiano Ronaldo sarà sempre in vantaggio su Lionel Messi. Credo che, parlando di talento puro, l'argentino ne abbia di più di Cristiano. Ma se parliamo solo di successo, dico Ronaldo cento volte".