Baggio: “Quel rigore del ’94 ancora mi pesa. Quanto affetto dalla gente”

Il Divin Codino, che ha compiuto 55 anni 2 giorni fa, torna a parlare a Dribbling. Quell'errore mondiale dagli 11 metri rimane un cruccio.

Questa macchia comunque, non ha intaccato minimamente la stima e l'affetto della gente per ciò che di straordinario ha fatto nel calcio: "Per fortuna in giro per il mondo ho tanti amici e ho ricevuto davvero molti messaggi di affetto sincero e grande amicizia. E questo mi rende tanto felice. L'affetto che mi viene dimostrato dalle persone è davvero sorprendente per me, considerato che non gioco a calcio ormai da diversi anni. Questa è l'eredità più bella e profonda che il pallone mi ha lasciato. Chi apprezza le cose semplici, può emozionarsi tutti i giorni".