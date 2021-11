Baggio contro l’Atalanta

Quando Baggio affrontava l'Atalanta

Il sito web ufficiale della Juventus ha pubblicato e ricordato le partite più importanti di Roberto Baggio con la maglia bianconera. Di seguito le riportiamo: " La storia di Juventus-Atalanta ha in Roberto Baggio uno dei grandi protagonisti. Del resto, un giocatore capace di medie realizzative straordinarie, con i suoi 115 gol in 200 partite, non poteva che mantenersi coerente con il suo rendimento anche nelle sfide contro i bergamaschi.

Siamo al 16 settembre 1990 ed è la prima volta che la Juve gioca in campionato al Delle Alpi. L'ex viola, davanti al nuovo pubblico, conferma quanto di buono mostrato negli incontri che hanno aperto la stagione. Ma la domenica non è fortunata: Baggio segna su rigore spiazzando Ferron , ma dal dischetto pareggerà i conti il brasiliano Evair. Prima e dopo il suo gol, Roberto colpisce una traversa su punizione e un palo con un colpo di testa deviato dal portiere atalantino.

Il terzo Juventus-Atalanta di Baggio è anche l'unico nel quale non iscrive il suo nome nel tabellino dei marcatori. Ma anche in questa gara, Roberto conferma di meritarsi la fascia da capitano per come trascina la squadra, servendo un assist per il gol del vantaggio di Kohler e premiando più volte i tagli di Möller, i suoi compagni di squadra tedeschi. La Juve stravince: 4-1.