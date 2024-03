Bacconi: “La Juve va più piano rispetto al girone di andata”

Adriano Bacconi, collaboratore tecnico, ha detto la sua sulla Juvea Tuttosport. Ecco le sue parole: "La cosa più evidente è la differenza di passo della Juve tra il girone d’andata e questo scorcio del girone di ritorno: la Juve va più piano. Nel girone d’andata la squadra di Allegri aveva un’andatura media, sia in fase di possesso che di non possesso, sempre superiore all’avversario. Venendo meno questo gap di intensità agonistica e di corsa rispetto agli avversari, la Juve non è riuscita a fare la differenza attraverso organizzazione e qualità collettive. Nel pezzo dedicato all'analisi del momento critico juventino, l'ex collaboratore di Marcello Lippi spiega che cosa ha smesso di funzionare in casa bianconera, dal girone di ritorno in poi. La Juve con questa gestione di Allegri ha mostrato di non essere molto flessibile, di non avere molte alternative: quando l’avversario si chiude la soluzione è il cross per Vlahovic, spesso neanche dal fondo. Il Bologna, dove tutti si scambiano posizione, è l’esempio opposto: basta guardare Vlahovic, che presidia lo spazio e gioca sul duello, e Zirkzee che non sai mai dov’è ed è il primo a creare spazio".