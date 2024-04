Bacchetta: “La Juventus non può permettersi di esonerare Allegri”

Intervistata a Radio Bianconera, Alessandra Bacchetta ha parlato delle strategie per la prossima stagione della Juventus. Ecco le sue parole: "Cosa penso di Cambiaso? A nessun giocatore piace lasciare il campo. Smettiamola di costruire castelli sul nulla. Al momento non ci sono novità. Mettiamoci in testa che non si possono fare cambiamenti significativi finché non ci sarà una Super League. Quindi, Allegri resta? La Juventus non può licenziarlo perché non può permettersi di farlo. La Vecchia Signora non può permettersi di spendere trenta milioni di euro lordi per licenziare Allegri e assumere un altro allenatore. Semmai è Allegri che decide di andarsene con le sue dimissioni".