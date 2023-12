Bacchetta: “Juventus? Io credo molto al primo posto”

Alessandra Bacchetta , giornalista, ha detto la sua sui bianconeri , parlandone anche a Radio Bianconera. Ecco le sue parole: "Io credevo e credo al primo posto. Dell' Inter non mi preoccupo molto, al di là del fatto che stanno meritando il primato in classifica.

L'Inter non ha mentalità vincente come ce l'ha il Milan. Ci fosse il Milan davanti, sarei molto più preoccupata, fermo restando che nemmeno, per il contesto, vissuto nemmeno il Milan mi preoccupa adesso. Conte alla Juve farebbe lottare la Juve? Già con Allegri stiamo lottando con l'Inter per il campionato. Ma soprattutto, bisogna analizzare il carattere di Conte.