Aymeric Laporte tra Athletic Bilbao e Juventus: la situazione

Il difensore del City Aymeric Laporte è uno dei grandi punti interrogativi di questa sessione estiva di mercato. Tra le poche certezze, il giocatore intende rilanciarsi dopo essere stato messo ai margini da Pep Guardiola . Il Manchester City gli ha aperto le porte, ma il suo trasferimento non appare tanto semplice.

Il suo contratto scadrà tra 2 anni e su di lui ci sono la Juventus e l'Athletic Bilbao. Dall'Italia si parla di nuova formula per ottenere il suo cartellino. Come rivelato da Calciomercato.com, la Juve -tramite intermediari- vorrebbero intavolare un'operazione in prestito con diritto di riscatto, nonostante il City sia disposto a considerare solo la formula della cessione (a 30 milioni di euro).