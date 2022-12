Avv. Grassani: “Vi spiego l’inchiesta Prisma. Sullo Scudetto 2021…”

L'avvocato Mattia Grassani è intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale, per spiegare gli sviluppi dell'inchiesta sulla Juventus. Le sue parole: "L’indagine ha come oggetto due macroaree. Da un lato le plusvalenze con valori non conformi al mercato, dall’altro lato quello relativo al pagamento degli stipendi della stagione 2020/21. Ho visto la Juventus attribuire valori non veritieri ad alcuni giocatori. Ma a maggio, quando si sono già pronunciati, è stato stabilito che certi valori potessero risultare anomali, ma visto che non esisteva una regola di mercato che stabilisse valori minimi e massimi, quelle operazioni non potevano essere censurate. Se possono essere presi di nuovo in considerazione grazie ad altri elementi d’indagine? Dipende dagli elementi stessi.