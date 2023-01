Avv. Tortorella: “Sentenza Juve a causa di tanti elementi sui bianconeri”

Ho già avuto modo di esprimermi sul punto sottolineando come ritenessi il ricorso per revocazione parziale inammissibile. Lo ritengo tuttora. Vedremo cosa stabilirà il Collegio di Garanzia dello Sport. Ritengo che il principio del bis in idem costituisca un dogma necessario ed imprescindibile per ogni sistema di giustizia. Sono curiosa di conoscere le motivazioni spese in ordine all'eccezione sollevata. Ricorso Juve positivo? Me lo auguro, per la Juventus e per la credibilità dell'intero assetto di giustizia sportiva".