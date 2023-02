Avv. Lombardi: “Inchiesta Juve? L’idea che mi sono fatto è negativa”

Leopoldo Lombardi , avvocato, parlando a Tuttojuve.com, ha detto la sua sulla situazione giudiziaria dei bianconeri . Ecco le sue parole: "L’idea che mi sono fatto della sentenza emessa dalla Corte d’Appello federale è estremamente negativa poiché le motivazioni riportate nelle 36 pagine della suddetta sentenza (di cui è estensore l’Avv. Scordino già vice Commissario e Consigliere della SIAE) non convincono e il pensiero è che ci troviamo di fronte ad un’evidente disparità di giudizio tra la Juventus e le altre squadre coinvolte nelle medesime operazioni. La società viene condannata per la violazione dell’art. 4 del Codice di Giustizia sportiva, ossia quello che in sostanza sancisce che le società devono attenersi ai principi di lealtà e probità sportiva. Si tratta di un articolo contenitore generico ove vi si può far rientrare tutto laddove si vuole punire qualcuno.

La Juventus viene punita per le intercettazioni e per appunti trovati secondo cui i suoi dirigenti avrebbero ammesso la fittizietà di alcune plusvalenze operate con la permuta di giocatori con una serie di altre squadre che non sono state, a loro volta punite perché nei confronti delle quali non sarebbero state raccolte prove. Ma a parte che le intercettazioni non sono una prova, ma uno strumento per la ricerca di eventuali prove ossia da sole non sono sufficienti per condannare alcuno, ma dalla lettura delle trascrizioni delle suddette intercettazioni non appare vi siano elementi chiari per arrivare ad un giudizio di condanna.