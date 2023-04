Avv. D’Onofrio: “C’erano gli estremi per un annullamento senza rinvio”

A mio avviso c’erano gli estremi per un annullamento senza rinvio, in quanto un precedente proprio del Collegio di Garanzia (49/2016) suggeriva quel tipo di esito. Evidentemente non hanno ritenuto di procedere in tal senso e leggeremo nelle motivazioni di prossima pubblicazione in base a quale argomentazione logico-giuridica abbiano maturato questa scelta, superando tutte le ben argomentate eccezioni sollevate dalle difese.

In verità in parte è stata confermata, se consideriamo la condanna ad alcuni dirigenti apicali che, a questo punto, sono considerati colpevoli dalla giustizia sportiva in via definitiva. Indubbiamente al momento i punti sono stati riattribuiti e da settima in classifica la Juventus torna ad essere terza, ma si tratta di una condizione ancora sospesa, con più scenari che potrebbero delinearsi tra un mese circa, quando verrà celebrata l’udienza davanti alla Corte Federale D’Appello, in rinnovata composizione, senza cioè i giudici che la componevano inizialmente e che hanno comminato i 15 punti di penalizzazione".