Avv. Di Cintio: “Juventus? Il verdetto mi ha colpito molto”

Cesare Di Cintio, avvocato, ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttosport. Ecco le sue parole: "Juve? È stata una decisione che ha fatto molto discutere per l’entità della penalizzazione inflitta. Devo ammettere che il verdetto mi ha colpito molto. In particolare, la revocazione, perché c’erano pochi precedenti e la giurisprudenza era contraria. Sull’aggravio della pena, seppur non sia frequente, nel caso in esame il Collegio giudicante ha dovuto decidere con un panorama probatorio molto più completo e quindi non era da escludere come ipotesi.