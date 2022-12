Avv. Castronovo: “Le intercettazioni sono riportate in modo enfatico”

Giovanni Castronovo, avvocato penalista, ha detto la sua sulla vicenda della Juventus, parlando anche delle intercettazioni.

redazionejuvenews

Giovanni Castronovo, avvocato penalista, ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttojuve.com. Ecco le sue parole: "Non è semplice stabilire quale possa essere lo scenario futuro per il club bianconero. È chiaro che, essendo state formulate delle contestazioni assai pesanti, potrebbe rischiare sia come società a livello sportivo che sotto il profilo penale per quelli che sono stati i vertici societari. Vi è da dire che comunque, pur essendovi una stretta connessione tra i fatti contestati dalla Procura Federale e dalla Procura della Repubblica di Torino, i rispettivi presupposti richiesti per la punibilità sono assai differenti. Ed invero, a livello sportivo, a mente dell’art. 31 del codice di giustizia sportiva, occorrerà intanto dimostrare se vi sia stata una effettiva falsificazione dei bilanci.

Si, ma sul punto vorrei tranquillizzare i milioni di tifosi juventini: poiché parrebbe che, malgrado il contenuto di tante intercettazioni telefoniche riportate spesso in modo enfatico e travisate dai media, non si arriverà allo scenario più grave sopra delineato, ma al più a dei punti di penalizzazione, a delle ammende oppure a delle squalifiche per i dirigenti.

Non disponendo degli atti processuali, ma solo delle informazioni assunte dagli organi di informazione, non è semplice per un tecnico del diritto riuscire a formulare una prognosi giuridica sulla vicenda in esame. Come ho già detto, parrebbe che l’ipotesi più plausibile possa essere quella di una pesante ammenda e la squalifica dei tesserati coinvolti".