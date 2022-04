Avv. Cascella sulla UEFA: “Nessun interesse ad andare contro i club”

L'avvocato Cascella ha detto la sua sulla situazione tra la UEFA e la Superlega, dopo le ultime evoluzioni.

Sulle possibile evoluzioni: "La decisione finale sarà quella degli organi dell’Unione Europea sulla posizione dominante della Uefa. Dobbiamo chiederci se gli organismi di diritto sportivo debbano essere assoggettati al diritto internazionale. Vedremo se la Uefa può cogliere la palla al balzo e dare sanzioni. Non c’è interesse di nessuno ad andare, di fatto, contro i club. Le società, nel contempo, devono capire che non possono gestire il calcio. L’essenza dello sport deve premiare con i risultati i più meritevoli. Una società meritevole ha il diritto di partecipare alla manifestazione: il principio antisportivo alla base della Superlega va bandito. Ma, la stessa edizione della nuova Champions va verso il riconoscimento di alcuni principi voluti dalla Superlega."

Sull'intervento della FIGC: "Prima che intervenga la Federazione credo che ne passi di acqua. Per come sono stati trattati alcuni casi di giustizia sportiva, vedi il ‘caso’ plusvalenze e quello dei tamponi, non mi sentirei di pronosticare un intervento da parte della Federazione. A meno che non ci sia una sanzione dettata dall’Uefa che imponga a sua volta una sanzione a livello nazionale."