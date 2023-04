Avv. Afeltra: “Inchiesta Juventus? C’è un precedente del 2016…”

Roberto Afeltra , avvocato, ha detto la sua a TMW Radio sulla Juventus . Ecco le sue parole: "Il tempo per il deposito non è perentorio, normalmente si deposita il dispositivo e dopo un po' di tempo la motivazione. Sottolineo che c'è il precedente del 2016 del Collegio di Garanzia che giudicando su una vicenda analoga decise per una sentenza annullata con rinvio.

A mio avviso non può passare in giudicato la sentenza come è stata emessa dalla Corte di Appello Federale. Report? Non è emersa nessuna novità. Erano cose già note, utilizzate poi in un certo modo. Devono essere lette nel loro contesto generale. Sono trascorsi ormai 17 anni, quello che può rimanere di Calciopoli è il giudizio pendente davanti alla corte di giustizia eruopea, per me fondato, di Giraudo. Quello che è stato a livello sportivo non è modificabile.