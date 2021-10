Avramov: “Vlahovic? Secondo me dietro c’è un top club che lo corteggia”

L'ex portiere ha parlato

Vlada Avramov, ex portiere, ha parlato ai microfoni de L'Interista di vari argomenti, tra cui la situazione Dusan Vlahovic (giocatore che interessa tanto alla Juventus, ma anche a tante altre big europee) e la lotta scudetto nel campionato di Serie A. Le sue parole: "Che idea mi sono fatto della situazione Vlahovic? Per quanto riguarda il mancato prolungamento del contratto, secondo me dietro c'è un top club che lo corteggia. Adesso dobbiamo vedere come finirà questa vicenda, se sarà ceduto ed a quali condizioni. Certamente ha tutto per fare una grande carriera. Sicuramente ci sono tante squadre che lo vogliono, e sono sicuro che sono tutte squadre big dai campionati più forti in Europa.

E' un attaccante fortissimo, che può fare bene ovunque, è normale che ci sia questo tipo di interessamento. Lotta scudetto nel campionato di Serie A? Quest’anno la lotta per lo scudetto la vedo molto equilibrata, ci sono 4-5 squadre che possono lottare per il titolo. Il campionato è appena iniziato, è difficile da dire adesso chi potrà arrivare per davvero fino in fondo, ma sicuramente non c'è un club che parte davanti agli altri.

Cosa ne penso di Barella? Barella è fortissimo. Già allora, quando lo vedevo in allenamento al Cagliari che era giovanissimo, si vedeva che sarebbe diventato un grande giocatore. Ha tutto, è un giocatore completo. Sono molto contento per lui, per il successo che sta avendo e per la crescita, si è meritato questo percorso. Se il mio connazionale Jovic potrebbe finire all'Inter già nel mercato di gennaio? Sicuramente lo consiglierei a Marotta. E' un peccato che nel Real Madrid non si sia potuto esprimere al meglio. Va detto però che non ha avuto nemmeno un grande minutaggio per mettersi in mostra. Esploderà di nuovo, questo è sicuro, basta che qualcuno gli dia fiducia".