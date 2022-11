Austria-Italia, le formazioni ufficiali: Bonucci e Gatti titolari

Dopo la vittoria per 3-1 a Tirana contro l'Albania, questa sera, alle 20:45, l'Italia affronterà l'Austria all'Ernst Happel Stadion di Vienna. Per gli Azzurri sarà l'ultimo impegno del 2022, proprio nel giorno in cui si è aperto ufficialmente il Mondiale in Qatar. La delusione per la mancata qualificazione è ancora viva e fa male, ma la Nazionale sta provando a ripartire in vista delle finali di Nations League e dell'Europeo del 2024. Ma andiamo a vedere le scelte ufficiali di formazione.