Auriemma: “Allegri deve dare delle risposte ai tifosi della Juventus”

Intervenuto a Mediaset, Raffaele Auriemma ha parlato dell'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole: "Allegri è stato il maestro della mala educazione, poteva anche non rispondere ad una domanda se non gli piaceva. L'allenatore si giudica per come mette la squadra in campo e per i punti che fa. Allegri nel girone di andata in 19 partite ha conquistato 46 punti con la media di 2.4 a partita. Nelle ultime 8 ne ha fatto solo 7, solo 3 in più di Sassuolo, Frosinone e Salernitana. Allora visto che Tevez, Platini e gli altri non c'erano nel girone di andata, può spiegare Allegri come questa squadra sia passata dalla media punti di 2.4 del girone di andata a quella di 0.8 di adesso? A questa domanda non è che può ma deve rispondere alla gente che segue la Juventus perché l'involuzione è clamorosa e meno male che c'è il quinto posto per la Champions perché 8 punti in nove partite la Juventus li può pure perdere".