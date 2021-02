Aulas: “Depay? Non posso assicurare che resterà da noi”

Le dichiarazioni del presidente del Lione sul futuro dell'olandese, seguito con attenzione dalla Juve

Il mercato invernale si è chiuso soltanto un paio di settimane fa, ma la Juventus continua a lavorare per rinforzare al meglio la rosa a disposizione di mister Andrea Pirlo. La dirigenza bianconera è come sempre molto attenta a possibili occasioni future, con un occhio al mercato dei parametri zero. Negli anni, gli acquisti di questo genere, hanno portato all'ombra della Mole calciatori del calibro dello stesso Andrea Pirlo , Paul Pogba o Dani Alves, risultati fondamentali per la costruzione e il continuo di questo ciclo straordinario di vittorie che in Italia dura da ormai nove anni.

"Per Memphis sarà la fine di un capitolo a giugno. È un giocatore di grande talento e di livello mondiale, non abbiamo giocatori di questo tipo nella nostra squadra. Ci porta molte soluzioni a livello offensivo. Abbiamo cercato di agevolare la sua cessione al Barcellona, ma le condizioni non erano accettabili. In questo momento non posso assicurare che resterà nella prossima stagione, ma perché no?". Riprova di come i blaugrana siano sempre attivi sul ragazzo, che in caso di clamorosa cessione di Messi (attenzione alle voci sul Psg che continuano a susseguirsi) andrebbe a rimpiazzare il numero 10 argentino. La Juve non starà però a guardare. Secondo il Corriere di Torino sarebbe pronto un quadriennale da ben 5 milioni di euro a stagione per l'ex Manchester United, per cui la sfida è soltanto all'inizio.