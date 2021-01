Audero: “Risultato eccessivo, abbiamo cercato il pareggio fino all’ultimo”

TORINO- Continua il buon momento di forma della Juventus, che a “Marassi” ha regolato la Sampdoria con un secco 2-0 per effetto dei gol messi a segno da Chiesa nel primo tempo e Ramsey ei minuti finali della ripresa. Una partita mai veramente in discussione, in cui i bianconeri hanno corso pochi pericoli e hanno finalizzato il giusto, nonostante la mancata chiusura della contesa nella prima frazione di gioco. Tre punti fondamentali per mantenere il passo del Milan capolista, vincitore a Bologna ell’anticipo delle 15.00 per 2-1 e ora distante sempre sette punti dai bianconeri. Ai canali ufficiali del club blucerchiato, il portiere Emil Audero, ex di turno, ha così analizzato la sconfitta della squadra allenata da Claudio Ranieri:

“Abbiamo provato fino all’ultimo minuto a cercare il pareggio. Siamo però peccati di precisione e sicuramente avremmo potuto osare molto di più. Il risultato, forse, è però troppo eccessivo: eravamo molto sbilanciati in avanti nel finale di gara. L’aspetto positivo è sicuramete quello di aver cercato di riaprire la partita fino alla fine. Abbiamo tetato di raggiungere il pareggio, ora prendiamo gli aspetti positivi di questa sconfitta e guardiamo avanti. Occasioni da gol? A livello di occasioni siamo stati pericolosi in diversi frangenti, abbiamo reagito bene al loro vantaggio. Ad esclusione dei gol, la loro occasione più clamorosa è stato un tiro di Cristiano Ronaldo dalla distanza. Questo è segno che il reparto difensivo ha svolto un buon lavoro. Ora guardiamo avanti, contro il Benevento ci aspetta un incontro molto difficile. All’andata contro di loro abbiamo rimediato una sconfitta che sicuramente abbiamo meritato. Mi aspetto una partita difficile contro una buona squadra, sarà importante scendere in campo con il giusto spirito in cerca della vittoria”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<