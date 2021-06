Audero: “Io sono felice alla Sampdoria, ho rinnovato. Buffon…”

Il portiere ha parlato

Emil Audero, portiere della Sampdoria ed ex della Juve, ha parlato ai microfoni di Sky Sport circa un suo eventuale ritorno in bianconero: "Fa sicuramente piacere l'interesse delle big, se si parla di mercato vuol dire che si sono fatte buone cose durante la stagione. Arriverà il momento in cui si parlerà meglio del futuro, ma ne sapete più voi di me. Io sono felice alla Sampdoria, ho rinnovato e qui mi trovo bene. Poi vediamo quello che succede, è un tema delicato e quel che sarà sarà. La Nazionale ha un gruppo unito e si vede, si capisce da piccoli gesti che, se fatti da giocatori importanti come Chiellini e Bonucci valgono ancora di più. Buffon? Sono cresciuto con lui e dal Mondiale 2006 è stato il mio riferimento. Ho avuto la fortuna di allenarmi con lui, la sua scelta di tornare a Parma la vedo come una decisione romantica. Queste sono le sfide che lo stimolano a dare qualcosa in più".