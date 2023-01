Attività di Base: la settimana delle squadre bianconere

Tutti i risultati delle squadre del settore giovanile della Juventus impegnate la passata settimana nelle rispettive partite

Attraverso il suo sito internet, la Juventus ha comunicato i risultati delle squadre del settore giovanile della scorsa settimana.

"Oggi è lunedì e noi vi raccontiamo come sono andati gli impegni dei nostri piccoli bianconeri nella settimana appena trascorsa.

LA SETTIMANA DELL'ATTIVITÀ DI BASE - DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ EVENTI E TEST MATCH

UNDER 14 (CATTO) Test match, in quel di Vercelli, per l'U14 di Mister Catto con i pari età della Pro Vercelli.

IL SABATO DELL'ATTIVITÀ DI BASE EVENTI E TEST MATCH UNDER 14 (DI BENEDETTO) - UNDER 13 (CASTAGNO)

In quel di Vinovo, presso l'impianto del Chisola, sabato di test match per l'U14 di Mister Di Benedetto e per l'U13 di Mister Castagno con i pari età dell'Alessandria. Nella foto qui sotto l'U13 di Mister Castagno.

UNDER 14 (CATTO) Test match per l'U14 di Mister Catto, allo Juventus Training Center di Vinovo, con i pari età del Monza.

UNDER 13 (MARCHIO) Test match per l'U13 di Mister Marchio con i pari età del Monza.

UNDER 12 (ANGARONI) Test match, da sotto età, in quel di Grugliasco per l'U12 di Mister Angaroni con l'U13 della Sisport.

UNDER 12 (NIELLO) Allo Juventus Training Center di Vinovo, test match nella giornata di sabato per l'U12 di Mister Niello con i pari età dell'Hellas Verona." (Juventus.com)