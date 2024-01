Attività di base, tutti i risultati del weekend della Juventus

UNDER 14 (DI BENEDETTO) Un'altra esperienza formativa l'hanno vissuta i bianconeri dell'Under 14 di Federico Di Benedetto. Loro hanno chiuso al quarto posto la "Riga Cup", disputata proprio a Riga, in Lettonia. Sono stati tanti gli spunti positivi che ha offerto questo torneo internazionale. UNDER 13 (MARCHIO) Ci spostiamo nuovamente a Lorrach, in Germania, per raccontarvi le due avventure vissute dall'Under 13 di Massimiliano Marchio – una nel tabellone indoor 5vs5 e una nel tabellone outdoor 11vs11 –.

Entrambi i percorsi si sono conclusi con un terzo posto e con tanta soddisfazione da parte dei nostri ragazzi per l'emozionante esperienza vissuta. ESTERO, MA NON SOLO! Questo fine settimana, però, ha visto scendere in campo tantissime altre squadre dell'Attività di Base – oltre alle già citate squadre impegnate all'estero –. Sono stati tanti i risultati positivi ottenuti in diversi tornei andati in scena in Piemonte e, come sempre, non sono mancate le amichevoli. Molte di queste si sono giocate allo Juventus Training Center di Vinovo e hanno coinvolto diverse squadre bianconere che si sono sfidate con i pari età del Lecco. Buona lettura!".