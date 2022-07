Atletico Madrid, comunicato dei tifosi contro l’acquisto di Ronaldo

Momento difficile per Cristiano Ronaldo. L'ex attaccante della Juventus, ad oggi al Manchester United, vorrebbe nuovamente cambiare aria, per poter giocare ancora una volta la Champions League. Le possibili pretendenti si stanno tutte tirando indietro, in primis il Bayern Monaco, che con le parole di Kahn ha smentito l'arrivo dell'asso portoghese, e successivamente, l'altra opzione in piedi, quella relativa all'Atletico Madrid, sembrerebbe essere sfumata, visto che i tifosi dei colchoneros, con un comunicato ufficiale, hanno detto no al possibile arrivo dell'ex Real Madrid, rivale sul campo nelle ultime stagioni.