Atalanta, dopo Maehle anche l’ex Juve Demiral contro Gasperini: “Tutto vero”

L'intervista di Maehle a Goal.com ha fatto scoppiare una bomba in casa Atalanta. L'ex esterno nerazzurro ha infatti rivelato: “L’allenatore decideva su tutto e noi calciatori non avevamo alcuna libertà. Non potevi mai goderti le belle giornate perché vivevamo sempre all’interno del centro di allenamento“. "La gestione di Gasperini potremmo definirla come basata sulla paura, non ti senti una persona, bensì un numero. Anche perché non hai alcun tipo di dialogo con l’allenatore”, ha continuato. Parole pesanti e che hanno trovato conferme. L'ex Juve Merih Demiral su Twitter parlando dell'intervista ha infatti scritto: "Tutto vero. Si saprà presto tutto, aspetto l’intervista". Detto questo, parlando di Juventus, occhi bene aperti: Giuntoli avrebbe in mente qualcosa di molto grosso <<<