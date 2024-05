Atalanta-Juventus, Vlahovic: “Non dobbiamo più accontentarci”

Intervistato nel post match della finale di Coppa Italia contro l' Atalanta dai microfoni di Mediaset, ha parlato l'attaccante della Juventus , Dusan Vlahovic . Di seguito le sue parole alle domande dei giornalisti in studio.

Si ha testa calda faccio fatica a parlare. Ringrazio i miei compagni. Sappiamo tutte le difficoltà che abbiamo riscontrato ma abbiamo portato a casa due obiettivi. Peccato per lo scudetto ma l' Inter era più forte. Oggi complimenti anche all' Atalanta.

Come mai ultimamente non vi riuscivano partite così?

Siamo entrati in un momento che facevamo fatica a uscire. Assicuro che però noi non abbiamo mai cambiato niente e molte cose ci giravano male. Ora non ci dobbiamo accontentare e puntare a qualcosa di più perché siamo la Juventus.