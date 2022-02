Juventus in campo verso l’Atalanta

I bianconeri saranno oggi pomeriggio in campo alla Continassa per l'allenamento della viglia prima della partita che li vedrà scendere in campo contro l'Atalanta

redazionejuvenews

La Juventus ha vinto la partita di CoppaItalia di giovedì sera grazie alle reti di Paulo Dybala e di Dusan Vlahovic, che hanno eliminato il Sassuolo dalla competizione e garantito alla squadra di Massimiliano Allegri le semifinali. Le gare verranno disputate contro la Fiorentina in doppio confronto, con la gara di andata in programma al Franchi, dove farà il suo ritorno Dusan Vlahovic. dopo il trasferimento alla corte di Madama nel mercato d'inverno.

I bianconeri devono però prima pensare al campionato, dove li attende l'insidiosa trasferta di Bergamo. Al Gewiss Stadium gli uomini di Gasperini scenderanno in campo contro Dybala e compagni, in una partita che rappresenta un vero e proprio scontro diretto per il quarto posto. La Juventus è due punti davanti all'Atalanta, che però deve recuperare ancora una partita.

La squadra scenderà in campo alla Continassa questo pomeriggio agli ordini di Massimiliano Allegri, che parlerà ai giornalisti in conferenza stampa alle 12 dall'Allianz Stadium.

"Lo spunto di Vlahović nel finale ha regalato le semifinali di Coppa Italia alla Juventus, che adesso riproietta la sua attenzione sulla Serie A. Pensare partita dopo partita, questa la ricetta di Mister Allegri per prolungare il bel momento della squadra. E la prossima partita è importantissima: domenica, alle 20:45, faccia a faccia con l’Atalanta a Bergamo.

Nella mattinata di ieri è cominciata la preparazione della sfida. Il gruppo si è ritrovato al JTC: come di consueto, scarico per chi è sceso in campo contro il Sassuolo, seduta tecnica con esercitazioni sulla gestione del possesso palla e lo sviluppo del gioco e della manovra sotto pressione per gli altri. Federico Bernardeschi si è allenato parzialmente in gruppo.

Oggi l’allenamento è in programma al pomeriggio, con a seguire la partenza per Bergamo, mentre alle 12:00 Mister Allegri incontrerà i giornalisti in conferenza stampa. Come sempre in diretta su Juventus TV." (Juventus.com)