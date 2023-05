Atalanta-Juventus: tutti gli ex della partita di Bergamo

La squadra bianconera scenderà in campo domenica contro l'Atalanta a Bergamo nell'anticipo delle dodici e trenta

redazionejuvenews

La Juventus scenderà in campo domenica contro l'Atalanta, nella partita valevole per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie A. Una partita, quella di Bergamo, che sarà uno scontro diretto per le prime posizioni, e che racconta la storia di molti ex tra le due squadre, passati da una società all'altra.

"Atalanta-Juventus ha sempre presentato in campo giocatori che hanno militato in entrambi i club. Ne è nata così una collezione di storie, alcune di lunga durata, altre meno. In questa foto si vede Leonardo Spinazzola nel tentativo di contrastare un'avanzata di Juan Cuadrado. Nella stagione 2018-19 i due sono stati compagni di squadra in bianconero.

MANUEL LOCATELLI

La maglia nerazzurra l'ha indossata da bambino. Poi Manuel Locatelli è cresciuto nel Milan, fino ad approdare alla Juventus a partire dal 2021.

DEJAN KULUSEVSKI

Uno degli ultimi prodotti importanti del florido settore giovanile bergamasco è stato Dejan Kulusevski. Da juventino lo svedese ha poi affrontato la sua ex squadra, segnandole contro anche nella finale di Coppa Italia del 2020-21.

ANDREA MASIELLO

Una storia minore in bianconero è quella di Andrea Masiello, alle spalle di Gonzalo Higuain in Atalanta-Juventus del 2017-18. A Torino il difensore cresce nel vivaio, vince per due stagioni di fila il Torneo di Viareggio e fa il suo esordio in A con Fabio Capello. A Bergamo giocherà successivamente per 8 stagioni e mezzo.

GIAN PIERO GASPERINI

Da 7 anni Gian Piero Gasperini allena con successo l'Atalanta. In precedenza ha fatto la sua prima esperienza da allenatore facendo parte per un decennio di diverse squadre bianconere del settore giovanile, fino ad approdare alla Primavera. Nella stessa Primavera juventina era cresciuto come giocatore negli anni '70, arrivando a esordire in prima squadra e a disputare 9 partite, tutte in Coppa Italia.

GIANFRANCO LEONCINI

In bianconero Gianfranco Leoncini è stato per più di un decennio, dal 1958 al 1970, arrivando a collezionare 384 presenze. Accanto a lui, in una foto della festa di compleanno del club nel 2006, c'è Pietro Anastasi, che a Bergamo ha fatto il suo esordio in campionato con la Juventus, mettendo a segno una doppietta." (Juventus.com)